Киркоров поделился планами в случае победы над Успенской в суде

Артист уверяет, что деньги ему не нужны

Разборки между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым продолжаются с прошлого года. Сперва артисты спорили друг с другом из-за дела хирурга Хайдарова, а затем перешли в поле взаимных оскорблений. Сейчас же они намереваются наказать друг друга после всех заявлений через суд.

Киркоров настроен всерьез отсудить у Успенской солидную сумму компенсации – всего 12 млн рублей за высказывания, которые нанесли вред его деловой репутации, опорочили его честь и достоинство. Для певицы было удивительным, что артист спустя полгода не стал отказываться от разбирательств с женщиной по такому мелкому, на ее взгляд, делу, продолжая подливать масла в огонь.

При этом поп-король уверен, что суд будет на его стороне. Он даже придумал, куда потратит деньги в случае победы. Его адвокат Александр Добровинский заявил, что моральную компенсацию Филипп Бедросович отправит на благотворительность.

Также Киркоров отмечал, что в судебной тяжбе его интересует исключительно вопрос справедливости. Артист полагает, что никто не может безнаказанно оскорблять другого человека в публичном поле ради саморекламы. А деньги ему не нужны.