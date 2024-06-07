Киркоров поделился планами в случае победы над Успенской в суде

Киркоров поделился планами в случае победы над Успенской в суде
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Артист уверяет, что деньги ему не нужны

Разборки между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым продолжаются с прошлого года. Сперва артисты спорили друг с другом из-за дела хирурга Хайдарова, а затем перешли в поле взаимных оскорблений. Сейчас же они намереваются наказать друг друга после всех заявлений через суд.

Киркоров настроен всерьез отсудить у Успенской солидную сумму компенсации – всего 12 млн рублей за высказывания, которые нанесли вред его деловой репутации, опорочили его честь и достоинство. Для певицы было удивительным, что артист спустя полгода не стал отказываться от разбирательств с женщиной по такому мелкому, на ее взгляд, делу, продолжая подливать масла в огонь.

При этом поп-король уверен, что суд будет на его стороне. Он даже придумал, куда потратит деньги в случае победы. Его адвокат Александр Добровинский заявил, что моральную компенсацию Филипп Бедросович отправит на благотворительность.

Также Киркоров отмечал, что в судебной тяжбе его интересует исключительно вопрос справедливости. Артист полагает, что никто не может безнаказанно оскорблять другого человека в публичном поле ради саморекламы. А деньги ему не нужны.

Источник: Газета.ру
По теме

Турция нанесла жесткий удар в спину НАТО и ЕС

В России отреагировали на желание страны вступить в БРИКС

Ответ Путина на удары ВСУ перепугал США

Российский лидер выступил с резким и эмоциональным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей