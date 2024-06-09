Киркоров заявил, что никогда не посещал психотерапевта

Киркоров рассказал об отношении к психотерапевтам
Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Артист поделился личным мнением

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к психотерапевтам и психоаналитикам. Знаменитый певец признался, что никогда не обращался к услугам подобных специалистов.

Киркоров уверяет, что сам отлично справляется с любыми невзгодами, которые встречаются на его жизненном пути. Певец подчеркнул, что является для себя самым лучшим психотерапевтом.

Киркоров заметил, что когда в его жизни наступает неприятный период, он самостоятельно анализирует происходящее и всегда подбадривает себя тем, что у него есть любимые дети, а также много друзей. Такой подход по жизни позволяет артисту преодолевать любые трудности без участия профильных медицинских экспертов.

Источник: Шоу "Однажды" на НТВ ✓ Надежный источник
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