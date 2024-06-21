Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной

На связь неожиданно вышла его супруга

Журналистка Алена Мартынова сообщила, что, вероятно, Анна Семенович встречается с женатым мужчиной. Об этом стало известно вскоре после того, как она вычислила предполагаемого избранника знаменитости на премии МУЗ-ТВ.

По ее словам, из-за публикации с ней неожиданно связалась женщина, которая представилась супругой возлюбленного Семенович по имени Марина. Она утверждает, что только после публикаций в соцсетях узнала об изменах супруга.

Вскоре Марина заявила, что из СМИ она узнала о планах своего избранника завести с артисткой детей и якобы сейчас пара активно работает над этим вопросом.

"Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?" – возмущается женщина.

Она рассказала, что ее супруг периодически наведывается в Россию на заработки: строит и сдает в аренду логистические центры, но огромных заработков у него нет. Например, в Германии на нем висит несколько кредитов, а семье он дает всего две тысячи евро в месяц, что по меркам Европы – копейки.

Марина полагает, что муж попросту пользуется Семенович, живет вместе с ней, ездит на ее машине. И разводиться с супругой на фоне романа он также не планирует.