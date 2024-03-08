Оскорбленная Хаматова заявила, что не станет работать с Богомоловым

Актриса перешла на личности, заговорив о российском режиссере

48-летняя Чулпан Хаматова проехалась по Константину Богомолову, отругавшего российских релокантов за бегство из страны и представление родины в негативном окрасе во время различных интервью.

Актриса заявила, что не хотела бы ни видеть, ни сотрудничать с худруком Театра на Малой Бронной. Хотя с профессиональной точки зрения Константин, как режиссер, может похвастаться своими "капустниками". В остальном же Богомолова Хаматова только критикует, считая его "неумным и неэмпатичным".

Богомолов, уверена Чулпан, решил не идти против ветра и выбрал "комфорт". Поэтому о том, чтобы работать на его сцене, не может быть и речи. Хотя живущая в Латвии актриса отдает себе отчет в том, что с ней нельзя стоять на сцене ввиду "токсичности".

Напомним, несколько месяцев назад Богомолов написал объемную статью, в которой дал коллегам по цеху "тихий совет" – обойтись без интервью с напыщенными изречениями о морали, плохом и хорошем, потому что те, по мнению Константина, цитируют чуждые русскому человеку сентенции. А попытки выдать эти слова за разговор "от себя" выглядят совершенно неубедительными – как продолжение лицедейства, но за пределами сцены.