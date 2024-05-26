Продюсер рассказал о противостоянии Долиной и Пугачевой

Назван главный враг Пугачевой на российской эстраде
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Певицу в последний момент убрали с важного концерта

Продюсер Евгений Морозов утверждает, что главным врагом в российском шоу-бизнесе для Аллы Пугачевой была Лариса Долина. По его словам, он единственная, кто не испытывал невероятного трепета перед авторитетом Примадонны.

"Долина всегда дерзила Пугачевой", – говорит он.

В результате такие отношения привели к серьезному противостоянию со стороны Пугачевой. Однажды артистка в последний момент вычеркнула Долину из списка приглашенных звезд на "Песню года". Но, несмотря на все трудности, исполнительница хита "Погода в доме" оказалась одной из немногих конкуренток АБ, которым удалось выстоять на эстраде.

При этом сама Долина в свое время отрицала какую-либо вражду с Пугачевой. Когда она комментировала внезапную отмену на "Песне года", то возмущалась, что зрителей попросту обманули – ведь ее лицо было на афише. Она не понимала, зачем ее приглашали за месяц до концерта, чтобы в последний момент вычеркнуть из списка.

"Но я спокойно к этому отнеслась. Я давно уже выше этого. У меня нет никакой конкуренции с Пугачевой. И никогда не было", – признавалась она.

Также Долина отмечала, что никогда не ссорилась с Пугачевой и не сказала про нее плохого слова. А на сплетни обращать внимание она не собирается.

Источник: Комсомольская правда
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