Критик объяснил, почему Киркорова не касается культура отмены

Почему Киркорова до сих пор не смогли до конца отменить
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Все дело в отношении россиян к хулиганам

За последние 20 лет Филипп Киркоров попадал в огромное количество скандалов из-за своего поведения. Последний едва не стоил ему карьеры, но артист все же сумер остаться на плаву. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, почему знаменитость прощают из раза в раз.

По его словам, он часто задумывался, почему Киркорова совершенно не касается культура отмены. Его выходки бьют по репутации и деловому имиджу, но после извинений ему все сходит с рук.

"Народ его принимает, считая, что ничто человеческое знаменитости не чуждо и мы все можем ошибиться", – говорит он.

Критик полагает, что россияне прощают Киркорова из-за доброты душевной. Также у него давно сложился архетип артиста, который вечно что-то вытворяет.

Источник: Абзац
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