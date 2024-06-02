Критик объяснил, почему Киркорова не касается культура отмены

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За последние 20 лет Филипп Киркоров попадал в огромное количество скандалов из-за своего поведения. Последний едва не стоил ему карьеры, но артист все же сумер остаться на плаву. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, почему знаменитость прощают из раза в раз.
По его словам, он часто задумывался, почему Киркорова совершенно не касается культура отмены. Его выходки бьют по репутации и деловому имиджу, но после извинений ему все сходит с рук.
"Народ его принимает, считая, что ничто человеческое знаменитости не чуждо и мы все можем ошибиться", – говорит он.
Критик полагает, что россияне прощают Киркорова из-за доброты душевной. Также у него давно сложился архетип артиста, который вечно что-то вытворяет.
Страна готова к эскалации