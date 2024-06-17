Генерал Куликов объяснил беспрепятственный отъезд Чубайса "кланом непотопляемых"

Многие жители страны были разочарованы беспроблемным отъездом политика

Бегство Анатолия Чубайса за границу обсуждается до сих пор. Многие россияне всегда негативно относились к деятельности этого политика – Чубайса вместе с другими реформаторами обвиняли в том, что в девяностые годы страна обрушилась в пучину кризиса. Некоторое время назад Чубайс решил обосноваться за границей и без проблем осуществил задуманное. По какой причине политик беспрепятственно покинул территорию нашей страны, объяснил бывший глава МВД Анатолий Куликов.



Генерал армии обратил внимание, что многие видные деятели девяностых годов, так называемые младореформаторы, в числе которых был и Анатолий Чубайс, сумели выйти сухими из воды. На совести политиков тех лет – приватизация и другие "экономические преступления", которые, в первую очередь, обогатили самих реформаторов, отметил Куликов.

Как пояснил генерал, неуязвимость Чубайса и ему подобных связана с тем, что они входят в негласный "клан непотопляемых". Именно по этой причине никто не стал препятствовать бывшему главе госкорпорации "Роснано", когда он решил покинуть Россию.

Куликов также считает, что Чубайсу и подобным ему государственным деятелям могли дать некие гарантии, которые позволили беспрепятственно покинуть Россию. При этом многие жители нашей страны активно выражали недовольство по этому поводу.

К слову, ранее стало известно, что не поделили жена Чубайса и одна из беглых русофобок.