Бывший муж отказался помочь Гагариной в решении трудной задачи

Экс-возлюбленным удалось сохранить контакт

Некоторое время назад в прессе активно обсуждали громкий развод популярной российской певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Некоторое время бывшие возлюбленные не могли найти общий язык, ссорились из-за дочери и так далее. К счастью, в конце концов, им удалось выстроить более-менее нормальное общение. Но сохранение контактов с экс-мужем вышло боком Гагариной.



Девушка поучаствовала в популярном телешоу "Контакты", где участникам предлагают позвонить своим знакомым для того, чтобы они помогли ответить на каверзные вопросы. Надо полагать, Гагарина всегда была высокого мнения об умственных способностях бывшего супруга: когда ей пришлось решать математическую задачку, она позвонила за помощью именно ему. Выяснилось, что это решение было опрометчивым, Дмитрий публично подставил Полину.

Гагарина пыталась добиться от Исхакова правильного ответа на вопрос, но тот объявил, что не в силах ей помочь. Это очень расстроило певицу, которая уговаривала бывшего хорошенько подумать и не позориться, но из этого ничего не вышло.

"Ну подумай, не позорься", – взывала к помощи певица. "Я готов опозориться ради телепередач", – ответил он.

К слову, ранее Полина Гагарина рассказала, как следит за фигурой.