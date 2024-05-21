Ургант и Познер отправляются с гастролями по Европе

Знаменитость ожидают солидные заработки

Телеведущий Иван Ургант на фоне отсутствия официальных заработков на российском телевидении принял решение об отъезде из страны. Артист нашел новую работу за границей, и компанию в этом ему составит давний друг Владимир Познер.

Знаменитости намерены отправиться в гастроли по Европе со своей программой интеллектуальных бесед. Всего запланировано четыре мероприятия в конце мая – начале июня. Выступать Ургант и Познер намерены в Нидерландах, Швейцарии и два раза в Германии. Стоимость билетов начинается от 4 тысяч рублей и доходит 24,5 тысяч. Большинство билетов на ближайшие даты распроданы. Судя по всему, ведущих ожидают солидные заработки по итогам путешествия.

В программе мероприятия указано, что оно приурочено к 90-летнему юбилею Познера. Ведущие будут обсуждать свои путешествия, много шутить и говорить на различные интеллектуальные темы.

"Вы увидите результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру", – сказано в анонсе.

Не так давно Ургант и Познер выступали с этой же программой в ОАЭ. В результате представление разлетелось на цитаты, поскольку спикеры затрагивали околополитические темы, хотя открыто о них не говорили. Так, например, Иван заявлял, что долгое время пытается извиниться перед россиянами, но его никто не слышит.