Савельева прокомментировала слухи о разводе с Сафоновым

Cавельева после возвращения в Россию сделала заявление о разводе с Сафоновым
Фото: соцсети
Недавно супруги отмечали годовщину свадьбы

В конце апреля стало известно о возвращении Александры Савельевой в Россию. Артистка приехала в страну по работе, но вскоре после этого пошли слухи о возможном разладе в ее семье. Прилететь певица решила без мужа Кирилла Сафонова – он уехал к дочери от первого брака в Италию.

После возвращения назад Савельева вместе с сыном стала жить в трехкомнатной квартире. В Москве она активно занимается творчеством и записывает новые песни. 

При этом публично супруги не давали поводов подозревать разлад в их отношениях. В середине апреля певица поздравляла Сафонова с 14-ой годовщиной совместной жизни, поэтому не исключено, что на Родину артистка вернулась исключительно ради заработка.

Журналисты решили лично попросить Сашу Савельеву прокомментировать слухи о возможном разладе в отношениях с мужем. 

"Ну это очень странные новости и странно это слышать, читать и комментировать. Так что я на эту тему говорить бы не стала. Это действительно странно", – заявила она.

Ранее переехавший в Израиль Сафонов резко ответил критикам в соцсетях.

Источник: Woman.ru
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