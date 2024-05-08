Савельева прокомментировала слухи о разводе с Сафоновым

Недавно супруги отмечали годовщину свадьбы

В конце апреля стало известно о возвращении Александры Савельевой в Россию. Артистка приехала в страну по работе, но вскоре после этого пошли слухи о возможном разладе в ее семье. Прилететь певица решила без мужа Кирилла Сафонова – он уехал к дочери от первого брака в Италию.

После возвращения назад Савельева вместе с сыном стала жить в трехкомнатной квартире. В Москве она активно занимается творчеством и записывает новые песни.

При этом публично супруги не давали поводов подозревать разлад в их отношениях. В середине апреля певица поздравляла Сафонова с 14-ой годовщиной совместной жизни, поэтому не исключено, что на Родину артистка вернулась исключительно ради заработка.

Журналисты решили лично попросить Сашу Савельеву прокомментировать слухи о возможном разладе в отношениях с мужем.

"Ну это очень странные новости и странно это слышать, читать и комментировать. Так что я на эту тему говорить бы не стала. Это действительно странно", – заявила она.

Ранее переехавший в Израиль Сафонов резко ответил критикам в соцсетях.