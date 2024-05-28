Пересильд скинула одежду и показала роскошную фигуру – откровенное фото

Актриса внимательно следит за внешностью

В России стартовал период отпусков, отличная погода радует людей и приглашает оголиться на пляжах или просто природе. Известная российская актриса Юлия Пересильд тоже в восторге от солнечных дней – она порадовала публику откровенными фотографиями в мини-бикини.



Красотка отдыхает на пляже, окруженном соснами. Для солнечных ванн и водных процедур девушка выбрала стильный купальник розового цвета. Юлия похвасталась роскошной фигурой. Знаменитость большое внимание уделяет внешнему виду и бдительно следит за формами.

Для яркого кадра Пересильд повернулась к фотографу спиной. Упругие ягодицы, стройные ноги и тонкая линия талии привели поклонников в восторг. Юлия – не только талантливая актриса, снимающаяся у ведущих режиссеров нашей страны, но и очень привлекательная женщина, что доказали свежие фотографии.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали смелый кадр популярной певицы, которая сфотографировалась полностью голой.