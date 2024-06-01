Появилось фото Заворотнюк со шрамом от биопсии на шее

Появилось фото Заворотнюк со шрамом от биопсии на шее
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети
Актриса пыталась бороться с болезнью до конца

Анастасия Заворотнюк узнала о своем страшном диагнозе в 2019 году, но долгое время отказывалась в него верить. Знаменитость не могла осознать, что это – ее судьба, ведь совсем недавно она стала матерью в третий раз.

Поэтому после поставленной онкологии актриса еще некоторое время посещала публичные мероприятия. Последним стало открытие ювелирного магазина в Ереване, на который она приехала вместе с Анфисой Чеховой. Ведущая показала одни из последних кадров с Анастасией до того, как она перестала появляться на публике.

По словам Чеховой, в тот день Заворотнюк была на себя не похожа: она была настроена философски, а за внешней веселостью скрывалась какя-то внутренняя тревога. В Ереване актриса позволила себе отдохуть наполную, попивая вино и объедаясь армянскими блюдами. Спустя время стало понятно, почему она так себя вела.

На опубликованных кадрах с Анастасией можно было рассмотреть вмятину на шее – это след от биопсии лимфоузла, когда врачи пытались установить диагноз. В будущем актриса перенесет еще несколько операций, в том числе и трепанацию, в надежде, что сможет выжить.

Фото: соцсети

Источник: соцсети

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