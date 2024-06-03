Юрист рассказала, в какие месяцы в 2024 году россиянам выгоднее брать отпуск

Правильный подход позволит получить больше отпускных

Отпуск – самый долгожданный период года, большинство россиян с нетерпением ждут возможности наконец-то отвлечься от рабочих задач и посвятить время себе и семье. Однако и в этом вопросе важен правильный подход. Известный российский юрист Марина Астаева рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск в текущем году.



Эксперт пояснила, что лучше всего оформлять заявление на заслуженный отдых в календарном месяце, где больше всего рабочих дней. В этом случае отпускные отчисления порадуют своим размером. Напротив, если брать отпуск в месяце, где и так куча выходных, отпускные будут заметно скромнее.

Что касается текущего года, в этот раз больше всего рабочих дней – по 23 дня в июле и октябре. В связи с этим юрист посоветовала брать отпуска именно в эти месяцы. С экономической точки зрения это будет самым выгодным вариантом.

А вот брать отпуск в январе крайне не выгодно. Например, в этом году в январе было всего 17 рабочих дней, а это значит, что люди, решившие отдохнуть в самом начале года, получили минимальные выплаты. Если правильно подойти к вопросу организации отдыха, можно обеспечить себе максимально подходящие условия.

К слову, ранее россиянам рассказали о новых штрафных санкциях. За проступок могут ввести ответственность.