Российские туристы назвали любимыми сладостями чак-чак и тульский пряник

Названы любимые сладости российских туристов
Фото: www.unsplash.com
Жителям РФ очень нравится путешествовать

Не самая благоприятная ситуация на международной арене, а также последствия экономического кризиса привели к тому, что россияне стали активнее изучать отдаленные уголки родной страны. Путешественники поделились мнением о том, какие оригинальные сладости обязательно нужно попробовать во время поездки по России.

Татарский чак-чак

Это блюдо пользуется огромной популярностью у гостей Татарстана. Каждый ресторан и кафе предлагают туристам сладкий десерт из обжаренных кусочков теста с медом. Насыщенный вкус угощения никого не оставит равнодушным.

Тульский пряник

На втором месте оказался знаменитый на всю Россию тульский пряник. Сверху это лакомство покрыто глазурью, а внутри угощения – вкусная фруктовая начинка. Такие сувениры люди часто привозят с собой из поездки.

Конфеты московских фабрик

Третье место занимают всем известные угощения со старинных московских фабрик. Знакомый вкус конфет от фабрики "Красный Октябрь" не изменился и до сих пор радует путешественников.

Калининградский марципан

Оригинальный десерт из измельченного миндаля и сахарного песка – визитная карточка Калининграда. Местные магазины предлагают большое изобилие подарочных наборов с этой сладостью. Путешественники отмечают особый вкус лакомства и советуют всем его попробовать.

К слову, ранее россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в Абхазии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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