Актер Калныньш заявил об отказе России от него

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Известный прибалтийский актер Ивар Калныньш, который прославился своим участием в советских кинолентах, сделал новое высказывание о России. Артист утверждает, что это страна отреклась от него задолго до событий 2022 года, а не наоборот.
Знаменитость вспомнил, как ему отказали в российской визе, когда он собирался в Россию. После этого наладить мосты актер даже не пытался, хотя ему предлагали "левые" варианты.
"Есть какие-то люди, которые знают какие-то маленькие дверцы в стене Кремля, и что там дают какие-то визы за большие деньги", – заявил артист.
По словам Калныньша, еще во время пандемии его позвали принять участие в передаче на "Первом канале", которая была посвящена прелестям жизни в Советском Союзе. Тогда он не смог на нее попасть, поскольку заболел коронавирусом. Спустя время актер даже рад, что не стал ее участником.
При этом артист отрицает, что как-то плохо выражался в отношении России, ее жителей или русского языка. А все публикации в СМИ на эту тему он называет недостоверными. Калныньш признался, что до сих пор общается с некоторыми российскими коллегами по телефону, но называть их имена он отказывается.
Ранее артист рассказал, что среди его бывших друзей из России есть люди, которые его невероятно разочаровали.
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