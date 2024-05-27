Актер Калныньш рассказал об отказе от общения с русскими друзьями

Актер Калныньш рассказал об обиде на россиян
Ивар Калныньш. Кадр: YouTube.com
Знаменитость прервал все контакты со старыми знакомыми

Латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что полностью прекратил общение со своими друзьями из России. Это случилось два года назад на фоне происходящих политических событий.

Артист признался, что он сохранил контакты с украицами и поддерживает их до сих пор. В свое время он очень много работал в различных проектах для Украины и успел завести в стране много друзей. Похожая ситуация была у него и в отношении России, но сохранять отношения он не стал.

Как признался Калныньш, он мог бы позвонить, поговорить с ними на житейские темы, но боится, что может подставить российских коллег. По мнению актера, линии могут прослушивать спецслужбы. 

"Плохо, конечно, ведь сколько друзей и близких людей, с которыми ты общался, творил вместе. Ну, конечно, это время ушло уже", – заявил он в последнем интервью.

При этом артист утверждает, что среди знакомых ему россиян есть люди, которые его по-настоящему разочаровали и обидели своими взглядами. Но называть их имена он не будет.

Ранее Ивар Калныньш заявлял, что в Европе все русское вызывает невероятную неприязнь.

Источник: YouTube
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