Врач Шаповаленко названа частую ошибку россиян при запорах

Деликатная проблема требует аккуратного решения

Люди, которым довелось столкнуться с такой неприятной проблемой, как запоры, хорошо знают, что единственное желание в такой ситуации – побыстрее опорожнить кишечник. Однако в подобных стремлениях россияне часто допускают опасную ошибку.



Речь идет о клизмах. Как подчеркнула известный российский врач Татьяна Шаповаленко, этим средством нельзя пользоваться бесконтрольно. Дело в том, что частое использование клизм крайне негативно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Эксперт подчеркнула, что клизма – это экспресс-решение, к которому разрешается прибегать только в крайних случаях. Если же подсесть на клизмы, можно заработать себе геморрой, нарушить микрофлору кишечника, а также столкнуться с другими заболеваниями из-за плохой работы ЖКТ.