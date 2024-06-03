Врач Шаповаленко названа частую ошибку россиян при запорах

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Люди, которым довелось столкнуться с такой неприятной проблемой, как запоры, хорошо знают, что единственное желание в такой ситуации – побыстрее опорожнить кишечник. Однако в подобных стремлениях россияне часто допускают опасную ошибку.
Речь идет о клизмах. Как подчеркнула известный российский врач Татьяна Шаповаленко, этим средством нельзя пользоваться бесконтрольно. Дело в том, что частое использование клизм крайне негативно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта.
Эксперт подчеркнула, что клизма – это экспресс-решение, к которому разрешается прибегать только в крайних случаях. Если же подсесть на клизмы, можно заработать себе геморрой, нарушить микрофлору кишечника, а также столкнуться с другими заболеваниями из-за плохой работы ЖКТ.
Страна готова к эскалации