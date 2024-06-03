Врач Шаповаленко названа частую ошибку россиян при запорах

Названа частая ошибка россиян при запорах
Фото: www.unsplash.com
Деликатная проблема требует аккуратного решения

Люди, которым довелось столкнуться с такой неприятной проблемой, как запоры, хорошо знают, что единственное желание в такой ситуации – побыстрее опорожнить кишечник. Однако в подобных стремлениях россияне часто допускают опасную ошибку.

Речь идет о клизмах. Как подчеркнула известный российский врач Татьяна Шаповаленко, этим средством нельзя пользоваться бесконтрольно. Дело в том, что частое использование клизм крайне негативно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Эксперт подчеркнула, что клизма – это экспресс-решение, к которому разрешается прибегать только в крайних случаях. Если же подсесть на клизмы, можно заработать себе геморрой, нарушить микрофлору кишечника, а также столкнуться с другими заболеваниями из-за плохой работы ЖКТ.

Источник: Шоу "О самом главном" ✓ Надежный источник

Соседняя Финляндия выступила с кровожадным заявлением о России

Страна готова к эскалации

Хочет воевать: Джигурда нашел себе сомнительную компанию в зоне конфликта

Шоумен настроен очень решительно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей