Гастроэнтеролог Белоусов указал на опасность экстремальных диет

Чем опасны экстремальные диеты
Фото: www.unsplash.com
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Прощаться с лишним весом следует обдуманно

С наступлением летнего сезона многие начинают непримиримую борьбу с лишними килограммами. Всем хочется выглядеть на пляже привлекательно, носить легкие наряды и поражать окружающих великолепной фигурой. Однако к похудению нужно относиться с вниманием и осторожностью.

Известный российский врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил об опасности экстремальных диет. Медицинский эксперт строго не советует прибегать к подобного рода способам борьбы с лишним весом. Резкое сокращение потребления продуктов питания, переход на монодиеты и другие экстремальные способы могут нанести организму непоправимый ущерб.

Эксперт подчеркнул, что для сохранения здоровья крайне важно питаться полезной, разнообразной пищей. Для того чтобы сбросить лишние килограммы, нужно подобрать индивидуальную диету, которая будет включать все нужные для организма продукты. Также следует вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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