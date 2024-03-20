KP: Степаненко шокрована рождением дочери у Петросяна

Степаненко в шоке после рождения дочери у Петросяна
Елена Степаненко. Кадр: YouTube.com
Артистка не может прийти в себя

Появление на свет третьего ребенка у 78-летнего Евгения Петросяна поразило всех. Коллеги до последнего не подозревали, что Татьяна Брухунова находится в положении. Не видели фотографий с беременным животом и подписчики супруги юмориста. Но больше всех новость поразила Елену Степаненко, которая, по слухам, до сих пор до конца не оправилась после развода.

Источники, близкие к артистке, утверждают, что новость о рождении дочери у Петросяна повергла Степаненко в шок. Она буквально потеряла дар речи. Журналисты попытались связаться с ней и попросить комментарий на эту тему, однако юмористка не отвечает на звонки.

"Она удивилась, что у бывшего родилась дочь", – говорят в ее окружении.

Елена Степаненко поддерживает контакт только с Викториной Петросян, первой дочерью юмориста. После развода отца она заняла сторону юмористки и активно поддерживает ее во всех конфронтациях с артистом.

Подробности появления дочери на свет Петросян с Брухуновой держат в секрете. До последнего они не хотели, чтобы публика узнала имя девочки, однако сплетникам удалось узнать, как назвали ребенка.

Народ до сих пор задается вопросом, как 78-летнему артисту удалось зачать девочку. При этом его супруга утверждает, что половая функция у Петросяна в отличном состоянии, несмотря на возраст, поэтому он способен к деторождению.

Источник: Комсомольская правда
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