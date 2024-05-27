Петросян пожаловался на "катастрофические проблемы" в сфере юмора

"Катастрофические проблемы": Петросян рассказал о ситуации в сфере юмора
Евгений Петросян. Фото: АГН "Москва"
Артист считает, что жанр может умереть

Артист Евгений Петросян утверждает, что юмор в последнее время сталкивается с серьезными трудностями. Проблема гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд, и способна даже привести в гибели жанра, заявил он.

Юморист пожаловался, что в последнее время наполняемость залов серьезно снизилась. На это повлияла трагедия в "Крокусе", из-за которой люди попросту боятся ходить на концерты. 

Также он указал, что многие предпочитают смотреть выступления артистов по телевизору и бесплатно, а не отдавать деньги за билеты. Дополнительно пару десятков зрителей, если и приходят на концерт, то обязательно снимают все на телефон. После эти ролики они публикуют в Сети, где их может посмотреть любой человек.

"В юморе сейчас катастрофические проблемы. Ситуация уже не выправится. Жанр будет мутировать или исчезнет", – подытожил Петросян.

Ранее юмористка Елена Воробей сделала заявление о позднем отцовстве Евгения Вагановича.

Источник: Абзац
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