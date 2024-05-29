Актриса Волкова задрала подол сорочки и показала лишнее – откровенное фото

50-летняя звезда выглядит восхитительно

Российские артистки очень часто радуют публику пикантными фотографиями. Знаменитости любых возрастов наполняют свои странички в социальных сетях горячими кадрами. На этот раз внимание фанатов привлекла популярная актриса театра и кино Екатерина Волкова.



Красотка устроила откровенную фотосессию в атласной сорочке. 50-летняя знаменитость может похвастаться роскошной фигурой – Екатерина явно много времени проводит в спортивных залах и не позволяет себе калорийные вкусняшки за обеденным столом.

Волкова в сексуальной сорочке присела рядом с фортепьяно. Девушка задрала ночную рубашку и оголила стройные бедра. Такая поза приоткрыла взору всех желающих самые сокровенные части тела знаменитости. В комментариях актрису засыпали восторженными сообщениями и поддержали ее смелый поступок.

К слову, ранее большое внимание публики вызвала фотография Юлии Пересильд в мини-бикини.