Актриса Волкова задрала подол сорочки и показала лишнее – откровенное фото

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Российские артистки очень часто радуют публику пикантными фотографиями. Знаменитости любых возрастов наполняют свои странички в социальных сетях горячими кадрами. На этот раз внимание фанатов привлекла популярная актриса театра и кино Екатерина Волкова.
Красотка устроила откровенную фотосессию в атласной сорочке. 50-летняя знаменитость может похвастаться роскошной фигурой – Екатерина явно много времени проводит в спортивных залах и не позволяет себе калорийные вкусняшки за обеденным столом.
Волкова в сексуальной сорочке присела рядом с фортепьяно. Девушка задрала ночную рубашку и оголила стройные бедра. Такая поза приоткрыла взору всех желающих самые сокровенные части тела знаменитости. В комментариях актрису засыпали восторженными сообщениями и поддержали ее смелый поступок.
К слову, ранее большое внимание публики вызвала фотография Юлии Пересильд в мини-бикини.
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