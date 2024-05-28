Высоцкая получила новую работу в России

Проживающая за границей Высоцкая получила новую работу в России
Юлия Высоцкая. Кадр: YouTube.com
Актриса оказалась защищена от культуры "отмены"

Актриса Юлия Высоцкая снимется в новом фильме "Огненный мальчик" вместе с Оксаной Акиньшиной. Знаменитость получила новую работу в России, несмотря на критику со стороны россиян из-за ее проживания за границей.

По сюжету артистка предстанет в роли властной женщины, которая давно распланировала будущее своего сына. Однако в один момент все рушится – мальчик попадает в проблемы в ночном клубе, из-за которых героиня может лишиться своего места в Госдуме. В итоге ей предстоит решить, что важнее: сын или работа.

Картину режиссирует Анна Михалкова, которая также сыграет в нескольких сценах. В актерском составе числятся Денис Косиков, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук и другие артисты.

До этого Юлия Высоцкая публично назвала Италию своим домом. Известно, что у нее с мужем в стране приобретен элитный особняк. Санкции звездное семейство никак не затронули, в отличие от Никиты Михалкова. Поэтому они спокойно живут на два государства, периодически приезжая в Россию на заработки.

При этом ранее стало известно, что российский бизнес как актрисы, так и ее мужа Андрея Кончаловского терпит большие убытки.

Источник: Газета.ру
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