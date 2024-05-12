Продюсер Рудченко объяснил резкие высказывания Блант в адрес Кончаловского

Мотивы американской звезды объяснили

Голливудская актриса Эмили Блант, которая недавно назвала режиссера Андрея Кончаловского "мерзким и ужасным", попросту обиделать из-за отказа в роли, считает продюсер Павел Рудченко. По его словам, артисты часто в порывах расстроенных чувств допускают себе резкие высказывания.

Ранее Блант рассказала, что во время кинопроб у Кончаловского в 2003 году режиссер вел себя как женоненавистник и буквально пробил дно, унижая ее в процессе репетиции. В итоге она вышла из кабинета опустошенной, так и не получив роли – на это место взяли Юлию Высоцкую.

"В таких случаях в основном людьми движет обида, когда артист считает себя заслуженным, чтобы претендовать на эту роль и его утвердили", – считает Рудченко.

Он полагает, что Блант надеялась сыграть в картине, но в итоге на это место взяли другого человека. Это ей сильно не понравилось, поэтому звезда и стала отпускать колкости в адрес российского режиссера.

При этом продюсер допускает, что на самом деле артистка может не считать Кончаловского ужасным, просто ею движет разочарование.