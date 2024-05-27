Врач Глинкина заявила об опасности моркови для людей с больной печенью

Каким людям нельзя есть морковь
Фото: www.unsplash.com
Сладкий овощ не всегда полезен

Каждый знает, что чем больше есть овощей и фруктов, тем лучше. Такая установка является своего рода аксиомой, однако из каждого правила есть исключения. Например, вкусную и хрустящую морковку некоторым людям лучше не есть слишком часто.

Об угрозах, которые сопровождают излишнее появление в рационе моркови, рассказала известный российский нутрициолог Ксения Глинкина. Оказалось, что от данного овоща следует воздержаться людям, у которых есть проблемы с печенью.

Дело в том, что в моркови содержится много каротина, который с помощью печени преобразуется в витамин A. Если орган нездоров и у него есть проблемы с переработкой поступающих компонентов, это может привести к переизбытку вещества организме, что опасно для здоровья. Так что к употреблению любого продукта нужно подходить очень осмотрительно.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник

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