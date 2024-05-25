Соседов раскритиковал современных звезд шоу-бизнеса

Ему не нравятся ни мелодии, ни стихи

Критик Сергей Соседов считает, что сейчас в России нет как такового шоу-бизнеса. По его словам, у современных исполнителей нет интересных композиций и на них не хочется смотреть.

"Причем во всех видах искусства все на мели. Все лучшее уже давно создано, спето, сыграно", – говорит он.

Соседов утверждает, что школа советских композиторов и поэтом была полностью утеряна. Написанные ими произведения действительно можно назвать искусством в отличие от того, что делают на эстраде сейчас.

Критик отметил, что аналогов того, что было сделано во времена СССР, не были нигде в мире. Впрочем, как и у французского шансона, латиноамериканской музыки и венской оперетты.

Тексты молодежных песен Соседов и вовсе считает невероятным бредом. Именно поэтому он не слушает Клаву Коку, Валю Карнавал, Анну Асти и прочих звезд российской эстрады.

"Все их песни – муть, все отвратительно и не имеет отношения к творчеству", – подытожил он.

Ранее Соседов рассказал, почему вернулся на НТВ после скандального увольнения.