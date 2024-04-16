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Во время недавнего концерта в Костроме назойливая фанатка в первом ряду изо всех сил старалась запечатлеть Григория Лепса на камеру. Она настолько приблизилась к артисту, что практически перелезла на сцену. Это крайне не понравилось знаменитости, который после предупреждения выбил телефон из руки неизвестной и ушел в сторону.
Поведение Лепса вызвало массу общественных пересудов. Одни поддерживают артиста, утверждая, что девушка поступила крайне неуважительно. Другие, напротив, считают, что знаменитость не должен позволять себе подобные выходки в публичном пространстве. При этом правозащитники не исключают, что исполнитель хита "Самый лучший день" может стать фигурантом административного или уголовного дела после инцидента.
Юрист Анастасия Подгрудкова утверждает, что в данном случае, если действия артиста не привели к серьезным последствиям, ему может грозить штраф. Уголовная ответственность наступит в том случае, если потерпевшему причинили значительный вред.
"Значительность ущерба будет анализироваться в зависимости от имущественного положения лица", – рассказала адвокат.
Также, по ее словам, девушка вполне может потребовать компенсации морального вреда и материального ущерба у Лепса через суд, хотя делать этого она, вероятно, не будет. После скандала с артистом она была в восторге от того, что он выбил телефон из ее рук, ей удалось это снять и гаджет даже не разбился.
Ранее стало известно, что Лепс разорвал отношения с молодой любовницей.
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