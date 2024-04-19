Ани Лорак рассказала о смерти 77-летнего отца

Девушка в глубоком трауре

Последние годы нельзя назвать простыми для многих знаменитостей. Некоторым пришлось искать новое место для жизни, другие пытаются усидеть на двух стульях. Жестокой травле подверглась украинская певица Ани Лорак. Теперь стало известно, что в ее семье произошло ужасное горе.



Повышенное внимание общественности к действиям певицы было приковано после известных событий февраля 2022-го года. Обе стороны конфликта обвиняли девушку то в преступном молчании, то в поддержке противника. Поговаривали, что Ани Лорак переводила деньги на помощь армии родной страны. Впрочем, недавно украинка окончательно определилась и заявила о своем желании получить российский паспорт.

К сожалению, такое приятное событие омрачается большой трагедией. В социальных сетях певица сообщила о смерти своего дорогого родителя, 77-летнего Мирослава Ивановича. Любящая дочь убита горем, о чем заявила во всеуслышание. На своей страничке Ани Лорак разместила архивную фотографию с любимым отцом и призналась, что всегда будет хранить в своем сердце память о нем.

"Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце", – поделилась горем знаменитость.

Что послужило причиной смерти пожилого мужчины, певицы решила не рассказывать. Сейчас ей нужно время для того, чтобы справиться с тяжелой утратой.

Напомним, решение Ани Лорак получить гражданство России вызвало волну критики в социальных сетях. Многие не могут простить певице, что она долгое время помалкивала и пыталась сохранить неуместный в таких случаях "нейтралитет".