Известная украинская певица попросилась в граждане России

Артистка собрала все документы для получения паспорта

Популярная украинская певица Каролина Куек, которая известна под именем Ани Лорак, заявила, что хочет официально стать гражданкой России. Долгое время артистка воздерживалась от комментариев относительно своей политической позиции и даже на какой-то период перестала выходить в свет и общаться с поклонниками.

Возвращаться к концертам Лорак начала постепенно только в прошлом году. Правда, разговаривать с журналистами по-прежнему не решается. Известно, что артистка столкнулась с волной хейта сразу после начала февральских событий 2022 года. А когда в российских городах начали срываться ее концерты, она заявила, что не критикует происходящее, но выбирать между Родиной и страной, в которой обрела популярность, не хочет.

Впрочем, судя по всему, исполнительнице все же пришлось определиться с местом, где она хочет продолжить свою карьеру. На днях Ани Лорак собрала необходимые документы на получение российского паспорта.

Оформить бумаги и стать полноправным членом Российского государства исполнительница хита "Наполовину" могла еще восемь лет назад. Тогда депутат Виталий Милонов предлагал ей помощь в этом вопросе. Однако тогда звезда не пожелала отказаться от паспорта Украины.

Ранее сообщалось, что украинку Лорак настигла судьба Лолиты Милявской.