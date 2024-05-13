Харламов рассказал о планах по организации свадьбы с Ковальчук

Юморист женится в третий раз

Несколько дней назад россияне были удивлены приятной и неожиданной новостью. Комик Гарик Харламов, который неоднократно давал понять, что больше не желает отправляться в ЗАГС, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной актрисе Катерине Ковальчук. Так что теперь молодой красавице придется навсегда смириться с необычным чувством юмора своего избранника.



Так, Харламов высмеял запросы артистки на роскошную свадьбу. Юморист считает, что тратить огромные суммы на празднование женитьбы совсем не обязательно. Артист заявил, что вполне можно обойтись скромной закусочной.

"Зачем так много денег? Можно ж все это сделать бесплатно", – с юмором отметил Гарик.

Харламов также решил объяснить, что толкнуло его на серьезный шаг. Как отмечает женский журнал "Клео.ру", решающее слово оказалось за матерью юмориста. Наталья Игоревна успела сблизиться с Катериной и одобрила выбор своего горячо любимого сына. Артисты встречаются уже целых три года, так что пора было узаконить отношения.

Харламов признался, что его мать устроила наследнику взбучку и подтолкнула сделать предложение достойной девушке. Впрочем, в социальных сетях тут же поползли слухи, что Ковальчук может быть беременна. Комментариев по этому поводу Гарик Харламов не давал, он настаивает на том, что сделал предложение, так как пришло время.

К слову, ранее была раскрыта истинная причина скандального развода Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус. Разрыв отношений двух знаменитостей очень долго обсуждали в социальных сетях.