Гарик Харламов сделал отчаянное заявление о свадьбе

Актер признался, что установил лимит на количество браков

Резидент "Камеди клаб" рассказал о своих планах на личное счастье и свадьбу. Гарик Харламов объявил, что если и женится, то этот, третий брак, будет для него последним.

Юморист побывал в очередном выпуске шоу "Кстати", где поговорил с ведущим о празднике 8 Марта, накануне которого состоялись съемки, а также обсудил взгляды на отношения между мужчинами и женщинами. Комика спросили, сколько раз он готов жениться и есть ли какой-то предел походов в ЗАГС. Гарик Харламов напомнил, что был женат дважды, и отчаянно заявил, что следующая свадьба в идеале должна быть последней в его жизни.



"Сам не понимаю, сколько надо", – подчеркнул юморист.



Резидент "Камеди клаб" действительно был официально женат дважды: сначала на Юлии Лещенко (прожили три года), потом на Кристине Асмус (этот брак продлился десять лет и от него у экс-супругов родился общий сын).

Уже давно обсуждают в Сети отношения Харламова с очередной актрисой – на сей раз его избранницей стала Катерина Ковальчук. Правда, про свадьбу никто из пары не заявлял. Как пишет женский журнал "Клео.ру,", поговаривали, что в ближайшем будущем Гарик Харламов решится-таки на тот самый финальный брак и свяжет свою судьбу с нынешней возлюбленной. Но в свете последнего заявления юмориста о расставании с Ковальчук шансы на свадебные колокола невелики.



Ранее мы писали, что экс-подруга Гарика Харламова улетела отдыхать после разрыва с любимым.

