Харламов показал возлюбленную Ковальчук с обручальным кольцом на пальце

Гарик Харламов нашел невесту из Сыктывкара: свадьбе быть
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Поклонники очень рады за любимого шоумена

Скандальный развод популярного российского комика Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус, казалось, совершенно отбил у юмориста желание снова отправляться в ЗАГС. Однако сердцу не прикажешь. Стало известно, что артист собирается жениться на молодой возлюбленной.

Избранницей Харламова стала известная артистка Катерина Ковальчук. С этой девушкой комик начал встречаться несколько лет назад. Отношения были не самыми легкими, пара то сходилась, то расходилась. В конце концов, Гарик понял, что наконец-то встретил ту самую любимую и единственную.

О приятных переменах в личной жизни артист сообщил оригинальным образом. В социальных сетях он выложил красочный видеоролик из автомобиля. Влюбленная парочка едет по каким-то своим делам под приятную мелодичную песню. Сначала Харламов навел камеру на себя, а затем неожиданно показал спутницу, которой оказалась Катерина.

После этого артист переместил объектив на заветный палец Ковальчук, на котором красовалось кольцо с огромным бриллиантом. Запись артист сопроводил недвусмысленной подписью "тили-тили-тесто".

Подписчики рассыпались в поздравлениях, верные фанаты Гарика Харламова очень рады, что он наконец-то обрел семейное счастье. Судя по видеоролику, 43-летний юморист скоро станет мужем 31-летней актрисы, которая родилась в Сыктывкаре, но уже успела покорить Москву и сердце завидного столичного жениха.

К слову, ранее была названа настоящая причина развода Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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