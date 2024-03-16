SHOT: Савельева планирует вернуться в Россию и дать несколько концертов

Объявлено о возвращении покинувшей Россию известной певицы
Александра Савельева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка даст несколько концертов

Проживающая в Израиле Александра Савельева решила вернуться в Россию. Как сообщает SHOT, она приехала в Москву, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

Бывшая участница группы "Фабрика" споет не только хиты коллектива, но и собственные песни. За 45 минут выступления ей заплатят 600 тысяч рублей. 

Также Савельева планирует дать солный концерт для россиян в Москве. Артистка выступит либо в клубе "16 тонн", либо в баре "Мумий тролль" уже в мае.

В райдере у знаменитости стоят нарезки, бутылки виски, а также куриный бульон или овощной суп.

Сейчас значительную часть времени Савельева проживает в Израиле вместе с мужем Кириллом Сафоновым и сыном. Артист несколько раз попадал в скандалы из-за своих высказываний в соцсетях – его даже требовали признать иноагентом.

При этом у российского актера нет никаких проблем с заработком в Израиле. Некоторое время назад он обращался к россиянам в стране с просьбой прийти на его спектакль.

Источник: SHOT
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