Объявлено о возвращении покинувшей Россию известной певицы

Артистка даст несколько концертов

Проживающая в Израиле Александра Савельева решила вернуться в Россию. Как сообщает SHOT, она приехала в Москву, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

Бывшая участница группы "Фабрика" споет не только хиты коллектива, но и собственные песни. За 45 минут выступления ей заплатят 600 тысяч рублей.

Также Савельева планирует дать солный концерт для россиян в Москве. Артистка выступит либо в клубе "16 тонн", либо в баре "Мумий тролль" уже в мае.

В райдере у знаменитости стоят нарезки, бутылки виски, а также куриный бульон или овощной суп.

Сейчас значительную часть времени Савельева проживает в Израиле вместе с мужем Кириллом Сафоновым и сыном. Артист несколько раз попадал в скандалы из-за своих высказываний в соцсетях – его даже требовали признать иноагентом.

При этом у российского актера нет никаких проблем с заработком в Израиле. Некоторое время назад он обращался к россиянам в стране с просьбой прийти на его спектакль.