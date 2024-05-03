Комикам повезло больше, чем сослуживцам

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. В Киеве и на Западе постоянно заявляют о том, что живые ресурсы Вооруженных сил Незалежной практически полностью израсходованы, воевать фактически некому. Однако для некоторых вояк местное командование в любых условиях готово делать послабления.



Выяснилось, что актеров популярного на Украине проекта "Квартал 95" регулярно отпрашивают с фронта для развлечений. Так, как минимум два артиста студии, которая в свое время подарила миру комика, а ныне главу страны Владимира Зеленского, частенько покидают службу и отправляются работать на потеху публики.

Речь идет о комиках Александре Пикалове и Владимире Мартынец. Сейчас они служат в Национальной гвардии Незалежной, однако параллельно умудряются участвовать в выступлениях с коллективом "Квартала". Такой любопытной информацией с общественностью поделился глава проекта Евгений Кошевой.

Кошевой рассказал, что военное командование обычно идет навстречу коллективу и отпускает участников на концерты или выездные выступления для тех же военных. Он добавил, что заранее составляет официальное письмо с соответствующей просьбой, где прописывает точные даты концертов.

Более того, Кошевой добавил, что периодически отпрашивает с фронта и других вояк, которые также участвуют в концертной деятельности. Особых проблем с тем, чтобы договориться с военным командованием, у руководства "Квартала" не возникает.

К слову, ранее стало известно о связи бизнесмена Павла Дурова с украинцами.