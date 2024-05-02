Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Турцию

Артисты уже за границей

На фоне неожиданного звездного "исхода" российских артистов за рубеж каждое пересечение границы нашей страны вызывает особое внимание у публики. На этот раз пределы родного государства покинули известный российский продюсер Иосиф Пригожин и его именитая жена Валерия.



Впрочем, пока у поклонников звездной пары нет причин для беспокойства. Об отъезде из России певица Валерия сама сообщила в социальных сетях. Продюсер и его любимая муза отправились в Турцию. Знаменитости уехали за границу по работе. Валерия остается востребованной певицей и активно гастролирует по странам, которые рады видеть у себя в гостях российских звезд.

Так, через несколько дней в Турции состоится концерт Валерии. Знаменитость выступит в популярном курортном городе Анталия 4 мая. Звезда поделилась радостным видеороликом из автомобиля. Пригожин и Валерия уже разъезжают по Турции, решая рабочие вопросы.

К слову, ранее Иосиф Пригожин высказался о возможном возвращении популярного исполнителя Валерия Меладзе в Россию. Несмотря на все неоднозначные высказывания музыканта, исполнитель хитов "Салют, Вера", "Текила-любовь", "Самба белого мотылька" и других продолжает пользоваться расположением и любовью российской публики.