"Самая сексуальная юрист в мире" показала горячее тело в мини-бикини

Красотка похвасталась роскошными формами

Социальные сети наводнены смелыми фотографиями российских и зарубежных знаменитостей. Обычно пикантный контент создают певицы и актрисы, но и представительницы более серьезных профессий иногда радуют публику. Жаркие обсуждения в интернет-пространстве вызвала новая фотография известной во всем мире девушки-юриста.



Дениз Роша раньше занимала высокий пост советника правительства Бразилии. Помимо ума, латиноамериканка может похвастаться роскошной фигурой. Красотку называют "самой сексуальной девушкой-юристом в мире". Действительно, внушительный бюст, тонкая талия и упругие ягодицы вызывают восторг у мужской части ее аудитории.

Красотка не постеснялась сфотографироваться для модного журнала Playboy. На одном из снимков Дениз позирует в мини-бикини модного зеленого оттенка. Крошечные лоскутки ткани едва прикрывают тело знаменитости. Фотография получилась очень сексуальной и соблазнительной.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел откровенный снимок популярной британской актрисы.