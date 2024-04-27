Жасмин потеряла шесть миллионов рублей на бизнесе по продюсированию

Пропавшая певица Жасмин потерпела фиаско
Жасмин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артистка столкнулась с серьезными проблемами

В свое время популярная певица Жасмин постоянно мелькала на телевидении, активно выпускала новые клипы, записывала песни и пользовалась огромным расположением публики. Однако в последние годы об артистке практически ничего не слышно. Как оказалось, пропавшая со всех радаров певица столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Выяснилось, что ее бизнес по продюсированию потерпел фиаско. Только за прошлый год продюсерский центр звезды принес ей многомиллионные убытки. Не слишком успешное дело отняло у Жасмин целых шесть миллионов рублей.

Так, по имеющимся в распоряжении журналистов данным, ООО "Продюсерский Центр Жасмин" в минувшем году показало выручку в 6,8 миллиона рублей, однако о прибыли речи не было. Контора ушла глубоко в минус и оказалась убыточной. Таким образом, пока успехов в сфере продюсирования звезде добиться не удалось.

Впрочем, на недостаток денег Жасмин не жалуется. Недавно звездное семейство с размахом отгуляло свадьбу старшего наследника певицы Михаила Семендуева. Писали, что на громкое торжество потратили десять миллионов рублей.

К слову, ранее стало известно, как сложилась судьба пропавшего из информационного пространства актера Анатолия Кота. В жизни артиста произошло немало знаменательных событий.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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