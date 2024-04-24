Буланова отреагировала на новость об огромных долгах молодого мужа

В прошлых браках отношения с деньгами тоже стали одной из причин развала семьи

Татьяна Буланова в прошлом году снова вышла замуж – ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который в честь бракосочетание подарил возлюбленной ресторан. Казалось, что артистка сделала идеальный выбор, по крайней мере, об этом она рассказывала на интервью. Пока не стало известно, что ее муж имеет многомиллионые долги.

СМИ выяснили, что Руднев задолжал судебным приставам около 9 млн рублей. Помимо этого, мужчина является частым нарушителем ПДД – за ним числится множество неоплаченных штрафов.

Журналисты решили спросить Буланову, как она относится к многомиллионным долгам своего мужа. Возмущению артистки не было предела, но из-за того, что на эту тему вообще был поднят разговор.

"Я не буду комментировать долги своего супруга. Не звоните мне больше по этому вопросу", – выпалила певица.

Ранее Буланова рассказывала, что в ее отношениях с прошлыми мужьями были проблемы из-за финансов. Первый супруг вел раздельный бюджет и давал Татьяне деньги в случае нужды в долг. Даже в ресторане ей приходилось платить за себя.

Второй избранник говорил, что будет обеспечивать свою жену. Это артистке невероятно нравилось после опыта прошлых отношений. Но на деле оказалось, что Радимов просто вел красивые разговоры, а Буланова так и продолжала зарабатывать сама.