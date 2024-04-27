Как выживает оставшаяся без работы в России певица Анне Вески

Как выживает оставшаяся без работы в России певица Анне Вески
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Позади крутой поворот", "Возьми меня с собой", "Продлись, счастье" - эти хиты Анне Вески знает, кажется, каждый в России. А как живет певица сегодня?

Во времена Советского Союза Анне Вески считалась у нас суперзвездой. Ее легкий прибалтийский акцент, изящные наряды делали певицу одновременно и иностранкой, и своей. И даже когда Эстония обрела независимость, Вески у нас не стали любить меньше. Казалось, что она – тот самый мостик культуры, который связывает наши страны.

В 2011-м Анне стала лицом рекламной компании спа-отелей Эстонии и приглашала туда россиян с рекламных плакатов. Кроме того, Вески регулярно выступала в России, участвовала в проекта "Ты – суперстар!" на НТВ и "Две звезды" нап Первом канале.

На 11 февраля 2022 года было намечено очередное выступление Вески в Москве, приуроченное к 66-летию певицы. Но за несколько дней до выхода на сцену сольник в Зале церковных соборов отменили. С тех пор в России она не появлялась.

Фото: пресс-служба

Чтобы выжить, певица сегодня готова в любую погоду петь на открытых площадках, торговых центрах и небольших концертных залах Эстонии. Но при этом старается не исполнять композиций на русском языке, хотя именно их и ждет публика. Когда же она спела в приграничной Нарве песню "Поворот" по-русски, украинские националисты объявили ей войну. Они потребовали отменить ее выступления. А за то что на афишах певицу указывают как Заслуженную артистку Эстонской ССР, ей вообще пригрозили уголовным делом.

Сама же 68-летняя Вески признается, что ностальгирует по тем временам, когда вместе с другими советскими артистами гастролировала по необъятной стране, находясь дома лишь по два месяца в году...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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