Названа страшная причина отказа коллег от общения со сбежавшей Пугачевой

Почему друзья игнорируют Примадонну

После событий февраля 2022 года Алла Пугачева с семьей покинула Россию. Она с мужем-иноагентом поселилась в Израиле, где получила гражданство. Есть у нее и паспорт Кипра, который звезда приобрела после покупки недвижимости там.

А про Россию Народная артистка СССР теперь говорит пренебрежительно – мол, "нормальные люди туда не вернутся". Если добавить русофобские заявления пятого мужа артистки, то станет понято, почему в нашей богохранимой стране изменилось к ней отношение.

"Алла была неприятно поражена, когда многие из тех, от кого она ждала, не поздравили ее в апреле с юбилеем, – рассказал "Утро.ру" друг артистки на условиях анонимности. – Ведь позвонили ей только Илья Резник и Раймонд Паулс. Все стальные, как, например, Филипп Киркоров, 75-летие певицы проигнорировали, не заметили".

"Причина проста – оставшиеся в России друзья просто боятся сегодня общаться с женой иностранного агента, – сообщил друг Пугачевой. – Общение с ней может негативно сказаться на их карьере тут. Ту же Лолиту сверху предупредили уже, что рассказы про Пугачеву журналистам и вообще упоминание ее в речи сегодня нежелательны. Мол, нет такой певицы".