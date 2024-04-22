Манижа уехала из России после скандала с "Крокусом"

Манижа уехала из России после скандала с "Крокусом"
Манижа. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Концерты певицы были отменены

Певица Манижа улетела в ОАЭ после того, как в России разгорелся скандал из-за ее высказываний по поводу произошедшего в "Крокусе" Артистка уехала из страны временно, поскольку стала участницей WE Convention, посвященной расширению прав и возможностей женщин.

Мероприятие состоялось с 20 по 21 апреля в Дубае, его спикерами стали и другие знаменитости, в том числе и из России. Это бывший политик Ирина Хакамада и теннесистка Мария Шарапова. Также там принимали участие фотомодель Карла Бруни, турецкая актриса Мерьем Узерли, супруга итальянского тенора Вероника Бочелли и другие.

Фото: соцсети

"Была спикером в хорошей компании. Спасибо за возможность вдохновлять и быть вдохновленной", – написала артистка в соцсетях.

Гостями форума стали люди, которые могут позволить купить себе дорогой билет для беседы со знаменитостями на актуальную тему. Их стоимость начиналась от 1000 долларов, или 93 тысяч рублей.

Напомним, ранее в отношении Манижи началась проверка из-за подозрений в оправдании терроризма. На нее пожаловались общественники, которым не понравилось, что артистка призывала не разжигать национальную ненависть из-за того, что нападавшие на "Крокус" оказались ее соотечественниками. После этого концерты артистки в России начали отменять.

Источник: Утро.ру
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