Манижа заявила, что не оправдывает обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Певица четко обозначила свою позицию

Весь мир продолжает обсуждать жуткую трагедию, случившуюся в нашей стране 22 марта. В результате нападения террористов на "Крокус Сити Холл" погибли более 140 невинных людей. Случившееся комментируют и знаменитости. Так, замечание известной певицы Манижи обернулось громким скандалом.



Недавно девушка решила заступиться в социальных сетях за своих соотечественников – таджиков. Звезда по какой-то причине объявила, что после теракта, который был совершен руками граждан Таджикистана, к выходцам из этой страны стали относиться агрессивно. Соответствующий пост неожиданно прокомментировала экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Под словами Манижи певица написала покаянное "Прости!!!".

Поклонники не поняли, за что конкретно извиняется звезда, многим такое покаяние показалось странным и вызвало скандал в социальных сетях. От Пугачевой ждали сочувствия по отношению к жертвам трагедии, а не извинений перед звездой из Таджикистана.

На фоне бурных обсуждений поста Манижа решила сделать еще одно заявление. Она посчитала необходимым обозначить, что не пытается оправдать террористов и не испытывает к ним чувства жалости. Певица подчеркнула, что преступники должны быть наказаны по всей строгости закона.

"Я не жалею и не оправдываю террористов", – заявила исполнительница. Она добавила, что причастные к атаке на развлекательный комплекс "должны понести самое суровое наказание по закону".

