Продюсер Оркина рассказала о выступлениях Реввы за границей за 10 млн рублей

Ревва выставил жесткие условия для выступления перед россиянами
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист очень трепетно относится ко всем правилам райдера

В последнее время Александр Ревва стал выступать перед публикой значительно реже. Каждое его возвращение в общественное пространство вызывает серьезное недовольство россиян, но зарабатывать деньги ему как-то надо, поэтому артист не отказывается от корпоративов. Концертный директор Ольга Оркина рассказала, какие условия выставил Ревва для того, чтобы выступить перед россиянами.

Если концерт будет проходить в России, то знаменитости нужно заплатить 5 млн рублей и дополнительно покрыть расходы на перелет в бизнес-классе у окна, трансфер, проживание в элитном отеле, с доступом к спа, спортзалу и гримерам, а также обеспечить охраной. 

"Зарубежным фанатам также выпала возможность пригласить артиста на свои события. Однако им придется заплатить за это в два раза больше – уже 10 миллионов рублей", – говорит она.

По словам Оркиной, Ревва категорически избегает общаться на эти темы с заказчиком – все контакты идут через его директора. Еще в его райдере очень внимательно относятся к вопросам красоты. С артистом всегда путешествует персональный стилист, который дает плюс 20 тысяч рублей к ценнику.

Воду Александр Ревва пьет исключительно премиум-класса, кофе должен быть свежемотолым и свежесваренным, молоко только соевым. Дополнительно он просит бутылку виски Macallan Fine Oak 18-летней выдержки. Также знаменитость указывает, что на суточные расходы ему нужно 100 евро, а его членам команды по 50 евро каждому. Всего в персонале у него числится 14 человек.

Ранее Ревва резко ответил на слухи об эмиграции.

Источник: Страсти
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