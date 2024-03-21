Принято решение ликвидировать бизнес Александра Реввы в России

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Известный комик Александр Ревва после резкой критики в свой адрес из-за неоднозначной позиции лишится бизнеса в России. Налоговая приняла решение ликвидировать его фирму, которая с 2015 года продавала товары для внутреннего пользования в компьютерной игре CS:GO.
Бизнесом Ревва занимался вместе со своим коллегой Михаилом Галустяном, который вошел в состав владельцев в 2019 году. Спустя год к нему присоединился и Александр. За три года юмористам удалось вытащить фирму из многомиллионных убытков, в результате чего в 2021 году они заработали свои первые пять тысяч рублей чистой прибыли.
Весной прошлого года Галустян вышел из состава учредителей, а Ревва остался – на его долю приходится 5% ото всех акций. Тем не менее, налоговая приняла решение ликвидировать компанию из-за недостоверных сведений о юрлице. Также с 2021 года они перестали передавать декларацию о доходах.
Это не единственный бизнес Александра Реввы в России. Еще он владеет "Войс Медиа Продакшн", которая только в прошлом году принесла более 7 млн рублей чистой прибыли.
Ранее стало известно, что артист вернется на российские экраны. Однако это очень не понравилось публике, которая погнала его прочь из эфира.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова