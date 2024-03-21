Принято решение ликвидировать бизнес Александра Реввы в России

По заработкам артиста это сильно не ударит

Известный комик Александр Ревва после резкой критики в свой адрес из-за неоднозначной позиции лишится бизнеса в России. Налоговая приняла решение ликвидировать его фирму, которая с 2015 года продавала товары для внутреннего пользования в компьютерной игре CS:GO.

Бизнесом Ревва занимался вместе со своим коллегой Михаилом Галустяном, который вошел в состав владельцев в 2019 году. Спустя год к нему присоединился и Александр. За три года юмористам удалось вытащить фирму из многомиллионных убытков, в результате чего в 2021 году они заработали свои первые пять тысяч рублей чистой прибыли.

Весной прошлого года Галустян вышел из состава учредителей, а Ревва остался – на его долю приходится 5% ото всех акций. Тем не менее, налоговая приняла решение ликвидировать компанию из-за недостоверных сведений о юрлице. Также с 2021 года они перестали передавать декларацию о доходах.

Это не единственный бизнес Александра Реввы в России. Еще он владеет "Войс Медиа Продакшн", которая только в прошлом году принесла более 7 млн рублей чистой прибыли.

Ранее стало известно, что артист вернется на российские экраны. Однако это очень не понравилось публике, которая погнала его прочь из эфира.