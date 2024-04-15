Галкин* высказался о лишении почетных орденов в России

Артист утверждает, что о некоторых наградах даже не знал

Во время одного из недавних выступлений Максим* Галкин высказался о решениях лишить его почетных орденов в России. Он вспомнил, как однажды ему даже предложили стать Заслуженным и Народным артистом.

По словам Галкина*, он сразу понял, что лучше не получать почетное звание в России, поскольку понимал – рано или поздно он скажет что-то поперек российской власти. И после этого у него обязательно все отберут.

Артист заявил, что сейчас часто появляются призывы отобрать звание у его супруги. Но сделать этого, уверен Максим, не выйдет, поскольку присвоено оно было властями СССР.

Галкин* указал, что у него был Орден Почета Кузбасса, который ему лично вручил губернатор Тулеев. Сейчас эту награду официально отобрали, хотя, как говорит артист, она до сих пор лежит у него дома. Вернуть его он не может, поскольку находится не в России. Также, согласно сообщениям СМИ, у него есть еще одна медаль от региона, о существовании которой даже не знал.

"У меня есть еще Орден Дружбы, который мне когда-то, в далеком 2007 году, вручил Путин в Кремле. Орден Дружбы... не с ним", – пошутил юморист.

Ранее стало известно о нападении пенсионерки на Галкина* во время заграничного концерта.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ