Стало известно, что внучатый племянник сменил фамилию Пугачевой

Шлейф от экс-примадонны не всем по вкусу

Уже долгие десятилетия каждый шаг популярной российской певицы Аллы Пугачевой находится под пристальным вниманием общественности. Некоторые обстоятельства своей жизни звезда пыталась скрывать, однако дотошные журналисты в конце концов все равно все выясняли. Большой резонанс получила новость о том, что родственник певицы решил отказаться от ее звучной фамилии.



Речь идет о внучатом племяннике Аллы Борисовны. Мальчик по имени Евгений родился в семье внука покойного брата Пугачевой, полковника запаса Евгения Пугачева. Малыш появился на свет в 2011-м году и был назван в честь уважаемого деда. Экс-примадонна всегда с теплотой относилась к парню и принимала самое деятельное участие в его судьбе.

Случилось так, что молодой человек много времени проводил с водителем "Женщины, которая поет" Игорем Польшиковым. За прошедшие годы они очень сблизились, и в конце концов Евгений начал называть работника своей именитой бабушки отцом. Теперь же выясняется, что семья водителя решила официально усыновить Женю.

После этого было решено, что ребенок откажется от фамилии Пугачев и будет носить фамилию своих теперь уже официальных приемных родителей. Шлейф от скандалов из жизни экс-примадонны ребенку ни к чему. При этом Алла Борисовна продолжает участвовать в судьбе Жени, ежемесячно она выдает на него 200 тысяч рублей. Также певица купила наследнику квартиру и не забыла упомянуть его в завещании.

К слову, ранее актриса Эвелина Бледанс объявила о сроках возвращения Аллы Пугачевой в Россию.