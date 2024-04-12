75-летнего Юрия Куклачева увезли на "скорой" после встречи с SHAMAN

Всему виной - стресс и волнение

Самый добрый клоун страны Юрий Куклачев отмечает юбилей. 12 апреля он собрал друзей и поклонников в столичном Vegas City Hall на эстрадно-цирковое шоу "Жемчужная нить жизни". На сцене – 120 кошек! Два и сын и дочь дрессировщика показали, на что способны их питомцы. А сам Куклачев делал эквилибристкие номер, стоял на одной ходуле, пел... И никто не знал, с каким трудом это ему дается.

Дело в том, что во время представления у клоуна прихватило сердце. Сын Дмитрий вызвал "скорую". Едва закрылся занавес, к артисту бросились врачи. Они приняли решение госпитализировать юбиляра. Как говорят, у артиста мог случиться инфаркт. И после антракта он на сцену уже не вышел. Не было его и на поклонах...

"Папа сел и сказал: "У меня что-то в груди, чувствую себя не очень хорошо, вызови, пожалуйста, врачей, – рассказал сын Куклачева Дмитрий. – Я был рядом, держал его за руку. Но шоу отменять мы не могли, поэтому за время антракта быстро перемонтировали второе отделение. Надеюсь, зрители остались довольны. С папой такое случилось впервые. Но, я надеюсь, все обойдется. Сейчас поедут в клинику, куда его забрали. Он так ждал этот шоу, так к нему готовился, и, вероятно, этот избыток эмоций его и подвел".

На шоу присутствовал и Shaman – любимый певец клоуна. Исполнитель пришел с цветами и признался, что с детства любит Куклачева. А сейчас, когда у него дома живет кошка, говооит, что был бы рад получить у дрессировщика несколько советов по ее воспитанию. Клоуну удалось с певцом встретиться за кулисами, после чего Куклачева и увезли в больницу.