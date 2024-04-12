Юрий Куклачев вспомнил, как сбежал в Британию после нападения бандитов в 90-е

Артиста сильно запугали

Для многих Юрий Куклачев – образец бесконечного позитива, очень светлый и добрый артист. Сложно представить, что бывали времена, когда звезде буквально приходилось спасать свою жизнь от бандитов. Юрий Куклачев вспомнил, как непреодолимые обстоятельства заставили его бежать из России.



Неприятная ситуация произошла в далеких девяностых, однако до сих пор сохраняется в памяти знаменитости. Что неудивительно, ведь артист чуть не стал жертвой агрессивных бандитов. После того, как развалился Советской Союз, московская мэрия предложила любимцу публики подобрать место, где он хотел бы организовать цирк.

Уже тогда дрессировщик котов хорошо понимал, какая ситуация сложилась в стране. Он намеренно выбрал небольшое и неприметное здание, чтобы не привлекать лишнего внимания бесчинствовавших тогда бандитов. Однако и это скромное здание заинтересовало преступников.

Куклачев вспомнил, как к нему обратились "интеллигентные люди" и заявили, что он занял их территорию, которую хотели использовать под казино. Дабы выглядеть максимально убедительно, бандиты подожгли двери театра и сожгли автомобиль Куклачева.

Юрий утверждает, что правоохранители тогда посоветовали ему бежать из страны, что он и сделал. Некоторое время знаменитому артисту пришлось жить в Великобритании, где обосновался его близкий друг. К счастью, когда все успокоилось, артист смог вернуться в родную страну.

К слову, недавно Юрий Куклачев высказался об эмиграции.