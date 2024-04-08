Врачи спасают 59-летнюю Таисию Повалий после удара

На премьеру этномюзикла Аниты Цой "Ожерелье России. Легенды" певица Таисия Повалий пришла не на привычных каблуках, а в мягких сапожках. В причинах разобрался корреспондент "Утро.ру"

"Я сильно ударилась ногой о край кровати, – сообщила расстроенная певица. – Боль была очень резкой, начался сильный отек". А для певицы, которая много двигается на сцене, здоровые ноги крайне важны!



Певица от боли подумала, что сломала мизинец на левой ноге. Поэтому обратилась к медикам.

"Мне сделали снимок и оказалось, что, к счастью, перелом мизинца не подтвердился. Медики диагностировали сильный ушиб и рекомендации, которые я теперь буду соблюдать", – сообщила звезда. И опытные врачи спасли ее после тяжелого удара!

Стоит напомнить, что с ногами Повалий вообще не очень везет. В 2019-м она неудачно упала на лестнице и сломала нижнюю конечность в двух местах, но без смещения. Артистке на время пришлось отказаться от любимой обуви на каблуках и ходить на восстанавливающие процедуры.

"Мы записались на консультацию в знаменитый Медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Там обещают разработать мне стопу и полностью вернуть подвижность", – рассказывала тогда она.

Правда, на сцену "Славянского базара в Витебске" в июле 2020-го она выходила в мягких тапочках – стоять на каблуках было еще больно.