Врачи спасают 59-летнюю Таисию Повалий после удара

Врачи спасают 59-летнюю Таисию Повалий после удара
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
На премьеру этномюзикла Аниты Цой "Ожерелье России. Легенды" певица Таисия Повалий пришла не на привычных каблуках, а в мягких сапожках. В причинах разобрался корреспондент "Утро.ру"

"Я сильно ударилась ногой о край кровати, – сообщила расстроенная певица. – Боль была очень резкой, начался сильный отек". А для певицы, которая много двигается на сцене, здоровые ноги крайне важны!

Певица от боли подумала, что сломала мизинец на левой ноге. Поэтому обратилась к медикам.

"Мне сделали снимок и оказалось, что, к счастью, перелом мизинца не подтвердился. Медики диагностировали сильный ушиб и рекомендации, которые я теперь буду соблюдать", – сообщила звезда. И опытные врачи спасли ее после тяжелого удара!

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Стоит напомнить, что с ногами Повалий вообще не очень везет. В 2019-м она  неудачно упала на лестнице и сломала нижнюю конечность в двух местах, но без смещения. Артистке на время пришлось отказаться от любимой обуви на каблуках и ходить на восстанавливающие процедуры.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Мы записались на консультацию в знаменитый Медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Там обещают разработать мне стопу и полностью вернуть подвижность", – рассказывала тогда она.

Правда, на сцену "Славянского базара в Витебске" в июле 2020-го она выходила в мягких тапочках – стоять на каблуках было еще больно.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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