Таисия Повалий проголосовала на выборах президента "за счастливую Россию"

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Певица призналась, что для нее сегодняшний день – праздник. "Это не только выборы конкретного человека, это выбор дороги, которой пойдет моя страна, – рассказала "Утро.ру" Таисия Повалий. – Поэтому я голосовала за счастливое будущее России, за развитие, за благосостояние, за мир".
Таисия Николаевна призналась: "Я вижу, как меняется Россия, сколько хорошего в ней появляется, какие люди живут. И я горжусь быть частью этого великого народа. Уверена, что мы сможем все трудности преодолеть. И сегодня очень важный день – мы выбираем путь к свету, путь к добру, путь к созиданию".
Напомним, что певица, в отличие от многих коллег, никогда не отмалчивалась, а прямо заявила: "Я – с Россией! Я – за правду! Чувствую, что Россия сейчас меня защищает и избавляет мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую".
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