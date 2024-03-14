Бондарчук выступил с заявлением на фоне слухов о разводе

Жена режиссера младше его на 20 год

Федор Бондарчук и Паулина Андреева расписались 5 лет назад. Многие тогда пророчили этому браку скорый финал из-за существенной разницы в возрасте более чем в 20 лет. А недавнее появление режиссера без жены только подогрело интерес к этой теме. Кроме того, у продюсера на пальце не было кольца.

После этого слухи разгорелись пуще прежнего, и многие заподозрили, что режиссер фильма "Лед" все-таки развелся супругой. Однако сам Бондарчук заверил, что они, как и прежде, вместе. Кроме того, отношения с Паулиной перевернули его жизнь с ног на голову, поделился шоумен.

"Я стал жить! Я так остро это чувствую. А еще наши семейные узы облегчают совместную творческую деятельность", — рассказал о своем счастье режиссер.

Кроме идиллии на семейном поприще, супруга восхищает Бондарчука своим трудолюбием. Он рассказал, что Паулина владеет идеальным русским языком и слушать написанные ею сценарии – одно удовольствие. По словам Федора, когда они начали отношения, то осознавали, что им предстоит еще и работать вместе. Режиссер уверен, что они обрели гармонию и в этом вопросе.

Напомним, сценаристка и режиссер начали встречаться еще в 2015 году. Спустя 4 года поженились, и у них родился сын Иван.

Ранее бывшая жена Федора Бондарчука Светлана сделала откровенное заявление о разводе.